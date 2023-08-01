على إسماعيل ينضم لقائمة أبطال مسلسل "حرب الجبالى"

يشارك الفنان الشاب علي إسماعيل، حالياً في مسلسل "حرب الجبالي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد رزق، وهو مكون من ٤٥ حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



مسلسل "حرب الجبالي" بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصرى، صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وشارك علي إسماعيل مؤخرًا في مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروة الأزلي.