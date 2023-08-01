"المتحدة" تتبرع بعوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة

قالت الإعلامية هدير أبو زيد، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة.

وأضافت الإعلامية هدير أبو زيد، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشركة المتحدة أعلنت في بداية موسم الصيف انطلاق مهرجان العلمين، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الترويج السياحي لمصر ويضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، حيث فرص استثمار واعدة وفرص عمل عظيمة، معقبة: "شباب مثل الورد يعمل هناك، طاقاتهم لا تقدر بأرقام، حيث استغلال هذه الطاقات والقوى المصرية الناعمة ممثلة في الثقافة والفنون والرياضة".

وأشارت الإعلامية هدير أبو زيد إلى أن الشركة المتحد للخدمات الإعلامية، أكدت أن هذا التبرع يأتي إيمانًا منها بالدور الذي تلعبه مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة تليق بالمصريين من الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى التخفيف عن كل مواطن مصري في كل نجع وقرية وريف وتمكينه من العيش في حياة كريمة.