الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الروسى: نخطط لإبرام عقود بـ5 مليارات دولار بمنتدى "الجيش 2023"

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو،إن وزارته تخطط لإبرام عقود بقيمة 433 مليار روبل (5 مليارات دولار)، خلال منتدى "الجيش 2023"، الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس في كوبينكا.


وأضاف شويجو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن ما يقرب من 1.5 ألف شركة ستعرض خلال المنتدى حوالي 28 ألف عينة من المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج، مبينا أن هذه المعروضات تتضمن تشكيلة واسعة من المنتجات والاختراعات العسكرية -الفنية الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحقيقية على نطاق واسع .


وأوضح أنه تمت دعوة عدد كبير من وزراء الدفاع من مختلف الدول لحضور فعاليات المنتدى.


جدير بالذكر أنه بالتزامن مع المنتدى، سيعقد مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، والذي يتضمن برنامجه بحث قضايا الاستقرار العالمي في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب وكذلك التعاون بين وزارات الدفاع في مختلف البلدان، والجوانب العسكرية والأمن الإقليمي في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا .

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