الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: 748 ضحية من المدنيين في أوكرانيا خلال يوليو الجاري

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن عدد الضحايا المدنيين جراء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بلغ خلال الفترة من 1 إلى 30 يوليو الجاري 748 ضحية بينهم 143 قتيلا و605 جرحي.


وأشار المكتب الأممي في تحديث لهـ إلى أن عدد الضحايا المدنيين بلغ منذ بداية العملية الروسية في 24 فبراير من العام الماضي بلغ حوالي 26 ألفا و15 شخصا بينهم 9369 قتيلا إضافة إلى 16 ألفا و646 جريحا.


تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.


وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين /الجمعة 30 سبتمبر2022/ في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التى قال أمينها العام : إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثّله المجتمع الدولي".

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