الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تتسلم رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر بدءً من الثلاثاء

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تتسلم الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من الثلاثاء الأول من أغسطس الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي ولمدة شهر وذلك بعد انتهاء فترة الرئاسة الدورية لبريطانيا لشهر يوليو والتي تنتهي اليوم.


وستقدم الولايات المتحدة عرضا لبرنامجها لأعمال المجلس خلال شهر أغسطس في جلسة خاصة يعقدها المجلس.


كان مجلس الأمن الدولي قد استهل نشاطه هذا الأسبوع باجتماع خاص حول تطورات الأزمة الأوكرانية في جلسة صباحية عقدت بناء على طلب من روسيا حول ما تقوله موسكو " إن وسائل إرهابية تستخدمها كييف لمفاقمة الأزمة ومد دائرتها إلى خارج أوكرانيا " وهو ما يعرقل من وجهة النظر الروسية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

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