خبير يحذر من خسائر اقتصادية بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن العالم يجني ثمار ما يتبعه من سياسات، لافتا إلى أنه بالرغم من القمم المتتالية للمناخ والقرارات التي تتخذ على مستوى القمة، إلا أن قدر التنفيذ في الواقع يظل محدودًا.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن قدر التزام الدول بتنفيذ ما عليها من التزامات تجاه التعامل م أزمة المناخ على المستوى الدولي مازال قليل.

وأوضح أن نتيجة لكل ذلك فإن المجتمع الدولي يدفع الثمن، وهو ما بدأنا نشاهده في الفترات الحالية التي تشهد موجة عنيفة من ارتفاع الأسعار بفعل التغيرات المناخية العنيفة، وهو ما جعل معظم الحكومات على مستوى العالم بدأت تتخذ عدد من القرارات في إطار إدارة الأزمة، لافتاً إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يتضاعف معنا خلال السنوات القادمة في حال عدم التزام الدول بالقرارات الصادرة عن قمم المناخ.