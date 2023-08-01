الطاهري يكشف عن موسم ثالث من "الشاهد" للإعلامي محمد الباز

"شهادات من حرب أكتوبر"

كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن موسم ثالث من برنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” على شاشة "إكسترا نيوز" ويبدأ عرضه منتصف سبتمبر المقبل تحت عنوان "شهادات من حرب أكتوبر" بمناسبة مرور ذكرى 50 عامًا على نصر أكتوبر 1973.

ويقدم الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتبارًا من الغد أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في الحادية عشر مساء.

وقال الطاهري، إن الموسم الثاني لبرنامج الشاهد دليل على النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول واستمرار لمحاربة فكر الجماعات الإرهابية في مصر وتوعية الأجيال الحالية من الخطر الدي يمثله هؤلاء على الوطن.

وكشف الطاهري عن أن الموسم الثاني من برنامج الشاهد يحتوي على مفاجآت عديدة تروى لأول مرة، وستكون بمثابة طعنة جديدة في قلب الجماعة الإرهابية، مشيدًا ببراعة الدكتور محمد الباز في إدارة الحوار مع الضيوف في الموسم الأول وتوثيق الشهادات مجردة لوضع الحقائق أمام مشاهدي إكسترا نيوز.

ويعد "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال ومحمد عاشور .

وخلال حلقات الجزء الأول من برنامج "الشاهد" وثق الباز شهادات عدد من الفنانين والمثقفين والمسئولين في الدولة، الذين كانوا شهودًا على جرائم الإخوان حتى قيام ثورة 30 يونيو وبعدها، وختمت الحلقات بحواره مع المستشار خالد محجوب القاضى فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون الذي كشف عن الكثير من المفاجآت في تفاصيل القضية وعلاقة المتهمين ببيع أراضي سيناء بعقود مزورة.