الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطاهري: الجزء الثاني من "الشاهد" طعنة جديدة في قلب الجماعة الإرهابية

الطاهري
الطاهري

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الموسم الثاني لبرنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، دليل على النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول واستمرار لمحاربة فكر الجماعات الإرهابية في مصر وتوعية الأجيال الحالية من الخطر الذي يمثله هؤلاء على الوطن.

وكشف "الطاهري" عن أن الموسم الثاني من برنامج الشاهد يحتوي على مفاجآت عديدة تروى لأول مرة، وستكون بمثابة طعنة جديدة في قلب جماعة الإخوان الإرهابية، مشيداً ببراعة الدكتور محمد الباز في إدارة الحوار مع الضيوف في الموسم الأول وتوثيق الشهادات مجردة لوضع الحقائق أمام مشاهدي إكسترا نيوز.

يذكر أنه بعد النجاح الباهر الذي حققه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الأول من برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استمرار برنامج الشاهد لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، حيث قررت انطلاق الموسم الثاني تحت عنوان "شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر".

 

 

ومن المقرر أن يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من الغد أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشر مساء .

 

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد “ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟”.

الباز الشاهد محمد الباز برنامج الشاهد أحمد الطاهري

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