لأصحاب المؤهلات العليا وفوق المتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالغربية، على أن يتم تحديد الراتب بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، عامل أورليه، عامل سنجر، عامل أرضية، عامل مكوى، قصدار، عامل تطبيق، عامل مخازن، ميكانيكي مكن حياكة، وذلك من الجنسين.

وتشترط الشركة في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو فوق المتوسط.

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 112 شارع الشرقاوي، الجمهورية، الغربية، أو الاتصال على 01095511270، والتواصل مع المدير المسئول السيد عبد الجواد.