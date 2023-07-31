رسميًا.. اتحاد جدة يتعاقد مع فابينيو لمدة 3 سنوات

أعلن اتحاد جدة السعودي رسميًا، اليوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

ونشر النادي فابينيو عبر حسابه على “تويتر”، فيديو حمل عنوان “النمور مسموح لها العبور”.

فابينيو مضى على عقد مع النادي السعودي لمدة 3 سنوات حتى صيف 2026، حيث تشير التقارير أن الصفقة كلفت النادي 47 مليون يورو.

النجم البرازيلي، هو ثالث التعاقدات الصيفية على مستوى اللاعبين الأجانب بنادي الاتحاد السعودي.

وكان اتحاد جدة، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيمة، النجم السابق لريال مدريد الإسباني، ومواطنه نوجولو كانتي، اللاعب السابق لتشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جوتا، اللاعب السابق لسيلتيك الإسكتلندي.