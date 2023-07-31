الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: "اليوم قد يكون بداية تجربة تخفيف قطع الكهرباء"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن المحافظات هى المسئولة عن الإعلان عن جداول تخفيف الأحمال بكل منطقة في المحافظة، لافتًا إلى أن قطع الكهرباء سيكون بواقع مرة واحدة فقط في اليوم، حيث إن تخفيف أحمال الكهرباء مستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن موقع المحافظة الرسمي سيعلن مناطق وتفاصيل قطع الكهرباء:"اليوم قد يكون بداية تجربة تخفيف قطع الكهرباء؛ لمعرفة الاستهلاك والإمكانات والوصول إلى صفر تخفيف أحمال".

أشار إلى أن شحنات المازوت وصلت، كما أن هناك شحنات إضافية مقبلة، لدعم محطات الكهرباء:"سيأتي يوم يعلن فيه رئيس الحكومة أن أزمة قطع الكهرباء انتهت، وكلما انخفضت درجات الحرارة سيكون الوضع أفضل".

أشار موسى إلى أن هناك 3 محافظات لن تشهد تخفيف أحمال الكهرباء، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والطاقة وإدارة الأزمات في مجلس الوزراء. 

وأوضح أن د.مصطفى مدبولي يمكن انتقاده بطريقة جيدة ومحترمة؛ لأنه أدار مرحلة من أصعب الأوقات (كورونا- إصلاح اقتصادي– مشكلة دولار)، فهو يفصح عن التحديات والمسئوليات التي تواجه الدولة، لافتًا إلى أنه لا يحتاج لتنظير من الغير عليه. 

وأكد موسى أن هناك مواطنين يجلسون في التكييف ولا يشعرون بالأزمة على الأرض، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء لا يرضى بوجود أزمة أو مشكلة لدى المواطن، مشددًا على ضرورة تقدير واحترام المسئولين:"اللّي يسوى واللي مايسواش يهين هنا وهناك.. كفاية الإعلام المعادي للدولة عيب احترموا الناس والدكتور مدبولي".

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