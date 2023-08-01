الزراعة تكشف عن أهم مناطق زراعات الرمان فى مصر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، أن مركز البداري به أكثر مساحات زراعات رمان بنحو 4380 فدانًا بمتوسط إنتاجية 17.6 طن/ ف.

وأضافت أنه يلي ذلك مركز ساحل سليم بمساحة 3126 فدانًا بمتوسط إنتاجية 18 طن/ ف، ثم مركز صدفا بمساحة 673 فدانًا بمتوسط إنتاجية 17.7 طن/ ف، ثم مركز الفتح بمساحة 917 فدان تقريبًا بمتوسط إنتاجية 15.2 طن/ ف، ثم مركز منفلوط بمساحة 440 فدانًا بمتوسط إنتاجية 16.5 طن/ ف، بالإضافة إلى لبعض المساحات الأخرى بمراكز أسيوط وأبوتيج والغنايم وأبنوب والقوصية.

وقال التقرير، إنه خلال موسم 2022 تم التنسيق بين ممثلي الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وتم تدشين عدد 108 مراكز تعبئة لمحصول الرمان، وتم تكويد عدد 577 مزرعة رمان.

وأضاف التقرير، أن المزارع التي تم تصدير المحصول منها عددها (359) مزرعة من إجمالي ما تم تكويده بعدد (577) مزرعة، موضحًا أن أهم أصناف الرمان المنزرعة في مصر هي الرمان المنفلوطي، وناب الجمل، والوردي، والبناتي، والحجازي، والبلدي، والرمان الأصفر، والأسود، وغرناطة.