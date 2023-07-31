الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما سبب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا وارتفاعها عربيًا؟

الاستثمارات الأجنبية
الاستثمارات الأجنبية

كشف المحلل الاقتصادي رشيد الساري سبب تراجع حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات المتقدمة، في مقابل زيادتها في الاقتصادات النامية، قائلاً:"إن الأمر أصبح يدخل في الإطار العادي، لأنه إذا واكبنا مجموعة من الاستثمارات وكيفية تراجعها خلال الـ 14 سنة الأخيرة منذ 2009 حتى 2022، سنلاحظ أن هذا ثاني أكبر تراجع في استثمارات المستوى العالمي". 

أضاف الساري، خلال مداخلة مع برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه في التقارير السنوية نلاحظ أنه هناك تراجع للاستثمارات الخارجية خاصة بالنسبة للدول المتقدمة، وذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ العامل الأول يرجع الى ارتفاع نسبة الفائدة، كما أن الاقبال على الاستثمارات يصبح مكلفاً جدًا داخل مجموعة من الدول المتقدمة والعامل الثاني يتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تغيرت خريطة التحالفات الاقتصادية بشكل كبير. 

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