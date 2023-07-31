الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحياة اليوم" يرصد ردود أفعال الأسر المشاركة بمهرجان العلمين

العلمين
العلمين

كشف برنامج “الحياة اليوم” عن أجواء مدينة العلمين الجديدة، حيث تبين وجود عدد من الأسر المصرية اليوم للاستمتاع بأجواء الاحتفال بعد مهرجان العلمين الذي كان له صدى في العالم العربي والدولي بأكمله.

أجواء العلمين

وقال محمد مصطفى، أحد المواطنين المصريين المتواجدين في العلمين الجديدة، إنه عزم المجىء إلى العلمين الجديدة فور رؤية فعاليات مهرجان العالم علمين عبر القنوات الفضائية المختلفة.

وعلق:" لما شوفنا فعاليات المهرجان في التليفزيون حرصت على الحضور، والأجواء في العلمين جميلة جدًا وحرصت على دعوة صديق لي كان يعيش في الخارج كي يأتي إلى مصر ويستمتع بها".

العالم علمين

وفي السياق ذاته، أكدت ريم، ابنة المنصورة، أنها انبهرت بأجواء العلمين الجميلة، قائلة:"مبهورة بنضافة المكان، والأجواء مبهرة بصورة مشرفة، المكان منظم وإحنا بنستمتع جداً".

وتوافد عدد كبير من الجماهير المصرية والعربية على المهرجانات الفنية التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، حيث قام عدد كبير من النجوم بإحياء حفلاتهم من أرض العلمين مثل الفنانة نانسي عجرم، راغب علامة، أحمد سعد.

العالم علمين العلمين الجديدة الحياة اليوم الحياة

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