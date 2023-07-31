"التعليم" توضح حقيقة تسريب نتيجة امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بذلت جهودً غير عادية لنجاح منظومة الثانوية العامة.

وأضاف “زلطة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم استطاعت التصدي للغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم بلغت 78.6%، كما أن نسبة النجاح في شعبة العلمي رياضة بلغت 79.78%، كما أن نسبة النجاح في الأدبي 78.74%، مؤكدًا أنه لم يحدث تسريب في نتيجة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة يجعلها متاحة للنشر، لافتاً إلى أن نتيجة الثانوية العامة لم يتم الإعلان عنها قبل اعتماد الوزير لها.