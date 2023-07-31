إزالة 3 حالات تعدِ ورفع 82 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والتربة بالقري التابعة لها وتمكنت من إزالة 3 حالات تعدي ورفع 81 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان نفذت حملة موسعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأسفرت الحملة على إزالة حالتين تعدى في المهد على أراض زراعية بقرية الحواصلية الأولى بمساحة ١٨ سهما والثانية بمساحة ١٢ شهرا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير كما تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية دمشير من تنفيذ إزالة فورية في المهد بمساحة ١٠ أسهم وتم التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لتطبيق القانون وليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بمخالفة القوانين المنظمة للبناء مشيرا إلى أن الحملة أشرف عليها انتصار محمد وهبه سيد وعماد محمود نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والمتغيرات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن عمال النظافة رفعوا ٨٢ طنا من التراكمات والمخلفات الزراعية والقمامة المتواجدة بنقاط التجمع.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد على ضرورة التنسيق المستمر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة.