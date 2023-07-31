المراقب: مصر تحتل المركز الثالث عربيًا في الاستثمار الأجنبي المباشر

قالت الإعلامية دينا سالم إن تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت خلال العام الماضي تباطؤ عن المستوى العالمي بسبب الأزمات الاقتصادية.

أضافت دينا خلال تقديمها برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الملفت في الأمر هو صعود تدفقات إلى الدول النامية مقابل هبوط في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت دينا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تراجعت بنسبة 12%، وكان هذا في 2022، لتصل إلى تريليون و300 مليار دولار بعد صعود تجاوز 53% في عام 2021، لافتة إلى أن الاقتصادات المتقدمة قادت الهبوط في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تراجعت التدفقات الوافدة بنحو 37% لتصل إلى 378مليار دولار أمريكي.

وأكدت أن مصر بالمركز الثالث عربيًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022