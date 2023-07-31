الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المراقب: مصر تحتل المركز الثالث عربيًا في الاستثمار الأجنبي المباشر

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي

قالت الإعلامية دينا سالم إن تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر شهدت خلال العام الماضي تباطؤ عن المستوى العالمي بسبب الأزمات الاقتصادية.

أضافت دينا خلال تقديمها برنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الملفت في الأمر هو صعود تدفقات إلى الدول النامية مقابل هبوط في الاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت دينا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تراجعت بنسبة 12%، وكان هذا في 2022، لتصل إلى تريليون و300 مليار دولار بعد صعود تجاوز 53% في عام 2021، لافتة إلى أن الاقتصادات المتقدمة قادت الهبوط في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تراجعت التدفقات الوافدة بنحو 37% لتصل إلى 378مليار دولار أمريكي. 

وأكدت أن مصر بالمركز الثالث عربيًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان