أستاذ علاقات دولية: روسيا لا يوجد في أجندتها مفهوم الحسم العسكري

قال د.عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن روسيا ليست فقط من تقول بأن الهجوم المضاد الأوكراني قد تعثر في البداية ومن ثم قد فشل، لافتاً إلى أن هذا ما يقوله المحللون العسكريون والجهات الرسمية الغربية.

أضاف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن لهذا الهجوم أكثر من معنى، حيث أن بدايته قد دعمت عسكريًا، لكن التعويل السياسي لم ينتج عنه أي شيء يمكن أن تصب في مصلحة أوكرانيا أو المصلحة الغربية بشكل عام.

وأوضح أن موسكو مستمرة في العملية العسكرية، لافتاً إلى أنه لا توجد في الأجندة الروسية مفهوم الحسم العسكري، كما يروج الغرب بإظهار روسيا أنها لا تستطيع، فالمسألة ليست إدراك أو عدم قدرات، لافتاً إلى أن المسار العسكري مرتبط بالمسار السياسي.

وأوضح أن هناك ارتباكًا في المنظومة الغربية في التعاطي مع آلية وعملية تسليح أوكرانيا، لافتًا إلى أن هذه الهجومات بالمسيرات لم تأت عبثًا وكثفت في المرحلة الأخيرة، وذلك تعبيرًا عن الفشل.