جلسة المصريين بالخارج تناقش الجانبين الاقتصادي والتعليمي

قال عوض غنام، مراسل إكسترا نيوز إن الجزء الأول من جلسة المصريين بالخارج والتي حظيت بمشاركة ١٠٠٠ مصري من ٥٦ دولة اهتمت بالجانب الاقتصادي بصورة كبيرة.

أحوال المصريين بالخارج

وأكد غنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخبار اليوم” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الجلسة كانت مهتمة بمعرفة إلى أي مدى وصل التقدم الاقتصادي المصري، وما العوائد الملموسة التي شهدها المواطن المصري، مضيفًا أن تم الحديث عن السياسات المالية والطموح المختص برفع مؤشر هذا الجانب.

أشار إلى أن المصريين في الخارج لهم دور فعال في الاقتصاد المصري الداخلي، من خلال التحويلات المالية التي يقوموا بها من مختلف أنحاء العالم، وهذه التحويلات لها دور فعال في توفير العملة الصعبة بالخزانة المصرية.

تشجيع الاستثمارات المصرية

وتابع "تم الحديث عن الاستثمارات الداخلية والخارجية في شتى المجالات، وأن مصر تبذل الجهود من أجل تقديم الحوافز للمستثمرين".

واستطرد "انطلاق الجلسة الثانية الآن بالحديث عن التعليم، خاصة للطلاب المتواجدين في أماكن الصراع في العالم، والحديث عن المصريين الذي يرغبون العودة إلى مصر مرة أخرى.