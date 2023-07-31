الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ديمبيلي يطلب من برشلونة الرحيل لباريس سان جيرمان

ديمبيلي
ديمبيلي

طلب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني من إدارة ناديه السماح له بالرحيل عن الفريق إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو عبر حسابه على “تويتر”، إن ديمبيلي تقدم بطلب رسمي لإدارة برشلونة بالسماح له بالرحيل عن الفريق هذا الموسم لنادي سان جيرمان، مضيفًا أن ديمبيلي تقدم بطلب رسمي ويريد إجراءات صحيحة لعملية انتقاله.

وأتم رومانو أن هناك شعورًا بأن لا يمكن تفعيل الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو خلال 9 ساعات، لكن يحاولون اتمامها بالاتفاق بين كل الاطراف.

ويلعب ديمبيلي ضمن صفوف برشلونة منذ انضمامه من فريق بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ولعب 185 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق؛ وسجل 40 هدفًا وصنع 43 لزملائه في الفريق.

وسبق أن خطف نادي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة السابق، في 2018 عن طريق كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي والذي كانت قيمته آنذاك 222 مليون يورو.

عثمان ديمبيلي الفرنسي عثمان ديمبيلي ديمبيلي برشلونة باريس سان جيرمان

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