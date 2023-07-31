المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وتهريب المخدرات بين المحافظات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد بتهمة تكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في جلب وتهريب المخدرات بين المحافظات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء قدومهما من محافظة الإسماعيلية إلى دائرة قسم النزهة وبحوزتهما المضبوطات قبل توزيعها على عملائهما.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين عن أنهما كوّنا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي فيه بترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين هاربين، متخذين من دائرة قسم النزهة مكانا لهما لمزاولة نشطهما الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتكوين عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم النزهة، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء عودتهما من محافظة الإسماعلية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت "1.5" كيلو.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.