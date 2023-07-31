كلمة السر "الميراث".. خناقة بين الخال وابن الأخت تتحول لكارثة

ضرب بصلة الرحم عرض الحائط، كان يرى عبارة "الخال والد" من وجهة نظر معاكسة، فهو من حمل سلاحه وبدأ العداء مع ابنة شقيقته حتى أنهى حياته بطعنة غادرة بسبب الميراث، فكان مصير ابن الأخت في القبر والخال خلف القضبان.

الجريمة كانت منطقة الجيزة شاهدة عليها، فقد أنهى فيها الخال الستيني حياة ابن شقيقته البالغ من العمر 50 عامًا بعدما سيطر الشيطان على عقل كل منهما وصور لهما أن العقار الذي يقيمان به ملك كل منهما دون الآخر، تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث تبين أن خلافات مستمرة بين الخال وابن الأخت بسبب الميراث ومبلغ مالي ثمن العقار الذي يطالب به ابن الأخت من خاله.

التحريات أضافت أن الخال كان دائمًا ما يرفض إعطاء ابن شقيقته ما طلب قائلًا: "ملكش حاجة عندي" ويتطور الأمر إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، إلا أنه في المرة الأخيرة تحول لكارثة عندما هرع الخال العجوز لداخل شقته وعاد حاملا سكينًا هدد بها ابن شقيقته الذي كان واثقًا أن خاله لن يقدم على مثل ذلك الفعل رغم خلافاتهما إلا أن الخال خالف كل توقعاته وانتقلت السكين من يده لجسد ابن شقيقته الذي سقط غارقا في دمائه وفارق الحياة في الحال.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء أحمد الوتيدي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم بالغ من العمر 65 والمجني عليه بالغ من العمر 50 عاما، ويعيشان معا في منزل ملك والد المجني عليه.

كما كشفت التحريات التي باشرها العقيد محمد الصغير، مفتش فرقة مباحث غرب الجيزة، أن المتهم والمجني عليه كانا دائمي التشاجر معا، وفقا لأقوال الجيران ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة قام فيها المتهم بتسديد طعنة لابن شقيقته أردته قتيلا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بنشوب مشاجرة وقتيل بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتبين العثور على جثمان شخص خمسيني بالغ من العمر 50 عاما، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر، وأسفرت جهود أجهزة أمن الجيزة التي أجريت برئاسة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة في الجيزة والتي قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه بعد ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص به وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكذا طلبت تحريات المباحث في الواقعة.