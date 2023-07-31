نائب وزير الاتصالات: نستهدف بناء مصر الرقمية

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي. وتناول اللقاء مناقشة استراتيجية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للدولة المصرية، وفي هذا الإطار تم عقد ورشة عمل ولقاء مفتوح مع عدد من طلاب الجامعة تحت شعار مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام؛ لمناقشة تحديات وفرص العصر الرقمي والتكنولوجيات الناشئة وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التوعية والتأهيل والتدريب الرقمي للشباب.

وصرح رئيس جامعة حلوان بأن الثروة اليوم هي ثروة المعلومات والبيانات، مؤكدا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والابتكار في مصر، موضحا أن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق التميز فى جميع التخصصات المختلفة.

وفي توجيهه للشباب، حث رئيس الجامعة على ضرورة الاستخدام الجيد والأمثل للتكنولوجيا واستغلال الوقت في الحصول على المعرفة والمعلومات، مشدداً على أهمية الاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات لتحقيق التقدم والازدهار.

وأكد الدكتور قنديل أن الجامعة تعكف على وضع خطة متكاملة لتعزيز دورها في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وتحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي، وتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية.

من جهتها، نقلت المهندسة غادة لبيب فى بداية ورشة العمل واللقاء المفتوح مع الطلاب تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعمه المستمر لهم، واستعرضت استراتيجية مصر الرقمية وعددا من المشروعات الرقمية القومية الكبرى، ودور وزارة الاتصالات في بناء مصر الرقمية بما يساهم فى تحسين حياة المواطن وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي جهود الدولة والوزارة في تطوير الخدمات العامة ورقمنتها وتنويع قنوات تقديمها، وتم عرض فيلم تعريفي عن منصة مصر الرقمية وكيفية استخدام الطلاب وأسرهم لها. كما تناول اللقاء استراتيجية الوزارة في بناء المواطن المصري رقميا، وتعريف الطلاب بالمبادرات والمنح الرقمية المتاحة من قبل الوزارة وجهاتها التابعة، فضلا عن رعاية الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وأوضحت سيادتها أن بناء مصر الرقمية مسؤولية تشاركية تتم من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات وغيرها استنادا إلى بنية تحتية وتشريعية داعمة.

وتطرقت " لبيب" إلي أبرز التكنولوجيات الناشئة والتقنيات الرقمية الصاعدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والطباعة ثلاثية الأبعاد وسلاسل الكتل والواقع الافتراضي والواقع المعزز. وانتقلت للحديث عن أهمية الرقمنة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية ورؤية مصر ٢٠٣٠. واختتمت اللقاء بالتأكيد على دعم وزارة الاتصالات واهتمامها بتنمية وبناء القدرات الرقمية للطلاب والخريجين وتأهيلهم لوظائف المستقبل في ضوء تطورات سوق العمل داخل وخارج مصر.

وأكد الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أن مشاركة الطلاب اليوم في هذا اللقاء المهم هو نتاج عمل متواصل على مدار العام الحالي من الطلاب الأوائل والمتميزين فى الأنشطة الطلابية ليكونوا خير ممثلين فى تحقيق وبناء الجمهورية الجديدة الذكية.

حضر اللقاء الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة وبعض السادة عمداء الكليات وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.