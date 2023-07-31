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حوادث

23 أغسطس.. محاكمة معاون أمن شرع في قتل 3 أشقاء بالوراق

جريدة الدستور

حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة 23 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة معاون أمن شرع في قتل 3 أشقاء، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الوراق.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 6629 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن "محمد. ص"، 37 سنة - معاون أمن ثالث، في يوم 30 أبريل من العام الماضي شرع في قتل المجني عليهما "يحيى. م"، وشقيقه "محمود" من غير سبق إصرار ولا ترصد بأنه على أثر مشاجرة فيما بينهما تعدى عليهما بالضرب مستخدماً أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "الشومة" بأن كال لكلاً منهما ضربة استقرت برأسهما قاصداً إزهاق روحهما مما أسفر عنه إصابتهما، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وتابعت التحقيقات أن المتهم ضرب شقيق الأول والثاني المجني عليه "أحمد" مستخدماً أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومه" بأن كال له ضربة استقرت برأسه فأحدثت به إصابته، والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مده لا تزيد عن عشرين يوماً.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "شومه" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد المجني عليه الأول في التحقيقات بأنه خلال تواجده بالطريق العام حضر المتهم وافتعل معه مشاجرة على إثرها تعدى عليه بالضرب باستخدام شومه، بأن كال له ضربة استقرت برأسه فأحدثت به إصابته، كما تعدى على شقيقيه الاثنين بذات الأداء المستخدمة في الواقعة.

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