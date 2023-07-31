صعيدي ضمن المشاركين في برنامج الإرشاد لمحترفي التراث باليونسكو

اختار مركز التراث العالمي باليونسكو الأثري، ياسر فاروق عضو الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالسياحة والآثار أحد أبناء محافظة الوادي الجديد ضمن فريق خبراء التراث العالمي الأفارقة من قبل مركز التراث العالمي باليونسكو.

تم قبول الأثري ياسر فاروق من مركز التراث العالمي باليونسكو للمشاركة في برنامج الإرشاد لمحترفي التراث العالمي الأفارقة ليكون المصري الوحيد ضمن 22 مشاركًا من أفريقيا، برعاية اليونسكو، بالتعاون مع صندوق التراث العالمي الأفريقي (AWHF) و(ICOMOS وICCROM وIUCN).

قال ياسر، لـ"الدستور"، إنه في غاية السعادة بعد اختياره لهذه المهمة كونه المصري الوحيد ضمن 22 مشاركاً من دول أفريقيا برعاية اليونسكو وصندوق التراث العالمي الأفريقي، للمشاركة في برنامج الإرشاد لمحترفي التراث العالمي الأفارقة.

أضاف فاروق أنه منذ بداية مشواره كان يحلم بهذه المشاركة الدولية التي سيكون لها مردود ايجابي في عمله بوزارة الآثار:" شرف لي أن أمثل بلدي في هذه المشاركة"

وبدأ الباحث الأثري العمل في وزارة الآثار 2009 ومن خلال عمله تقدم 2013 في أول ورشة عمل بمنظمة العمل باليونسكو في مصر عن التراث العالمي وتم اختياره ضمن الفريق المكون من 16 مصريًا لحضور أول ورشة عمل بالمنظمة التي كانت تتضمن 4 مستويات اثنين في القاهرة ومستوى في الأقصر وآخر بأسوان".

أضاف فاروق أنه في عام 2016 بدأ المشاركة في أكثر من تدريب تابع لمنظمة اليونسكو في القاهرة على سبيل المثال وليس الحصر: "التراث العالمي، مواقع التراث العالمي، إعداد ملفات ترشيح لإضافة مواقع على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، كما تم اختاره للمشاركة في كتابة التقارير السنوية المبعوثة باسم مصر عن مواقع التراث العالمي المصري كـ"منف وطيبة والنوبة".

اختتم حديثه قائلاً إنه في 2019 تم اختياره للمشاركة في أول نسخة من مدرسة الدولية للحفاظ على التراث الثقافي لدول حوض البحر المتوسط بإيطاليا حيث شارك فيها لمدة 5 أشهر بمشاركة مجموعة من الدول العربية وآسيا والإمارات، كما تم حضور ورشة عمل بأمريكا تحت مسمى الحفاظ على التراث العالمي وعدم الاتجار غير المشروع في الآثار".