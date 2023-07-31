الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن مبادرة لتيسير الزواج ... الأحتفال بتجهيز عرائس بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع الأجهزة الكهربائية على 10 عرائس من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة " أبطال ال جي” والتي من خلالها تقوم الشركة بالتبرع العينى لعدد من ألأجهزه الكهربائيه لدعم مؤسسة مصرالخير فى برنامج تيسير الزواج .

وشهد الحفل توزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهن من قبل مكتب مؤسسة مصر الخير الميدانى بمحافظة الاسكندرية، حيث تم توزيع الأجهزة الكهربائية علي كل منهن كنوع من المساهمة المجتمعية ضمن برنامج تيسير الزواج  وذلك بحضور كل من محمد الجداوي مدير عام التسويق بشركة إل جي مصر و أيمن ابو غالى مدير المكتب الميدانى لمؤسسة مصر الخير بمحافظة الاسكندرية .

و أعرب المهندس أحمد يوسف مدير أول برنامج المساعدات المباشرة "بمؤسسة مصر الخير". عن تقديره البالغ لشركة إل جي  وثنائه على التعاون المثمر الذى أضفى العديد من مظاهر الفرحة في نفوس الفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن ، وأوضح أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة إل جي لتيسير الزواج لفتيات الأسر الأكثر احتياجاً وتسليم 10 عرائس ممن انطبقت عليهن معايير مؤسسة مصر الخير لمساعدتهن في نفقات الزواج.

 

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