السجن 15 عامًا لعامل بتهمة قتل شاب فى المطرية

قضت محكمة القاهرة بعابدين بمعاقبة المتهم "س.ح.م" بالسجن 15 عاما بتهمة قتل عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما، بدائرة قسم شرطة المطرية.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية بوصول شاب في العقد الثالث مصابًا بطعنات متفرقة في الجسد، وتوفي بسبب إصابة في المستشفى.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 5423 أن المتهم قد بيّت النيه وعقد العزم على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما، حيث أعد له سلاحا أبيض "سكينا".

بعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت الإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة بعابدين التي أصدرت حكمها السابق.