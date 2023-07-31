السجن 10 سنوات لعاطل قتل عاملا بسبب خلافات مالية في العمرانية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، بمعاقبة المتهم س.م.ف، بالسجن 10 سنوات، بتهمة قتل المجني عليه م.ح.س، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين، انتهت بمقتل الآخر على الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.