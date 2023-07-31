المشدد 15 عامًا لعاطلين بتهمة قتل شاب في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 15 عاما بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من مستشفى بولاق الدكرور بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 45272 أن المتهمين قد بيت النية وعقده العزم على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما حيث اعد له سلاح أبيض مطواه.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.