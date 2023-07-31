الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور الإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر

الاسكان
الاسكان

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الموسعة بعدد من المدن الجديدة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" - محور الإسكان فوق المتوسط، بمدينة 6 أكتوبر، ويرافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد).


وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" - محور الإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر، وتفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح من مسئولى جهاز المدينة عن الموقف التنفيذي للوحدات، حيث أوضح المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز،  أنه جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمحور الإسكان فوق المتوسط، بجانب تنفيذ 3216 وحدة بمحور الإسكان المتوسط بالمدينة.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، تشمل تنفيذ وحدات سكنية تلائم وتناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تضم المبادرة 3 محاور رئيسية، وهى محور الإسكان لمنخفضى الدخل، ومحور الإسكان المتوسط، ومحور الإسكان فوق المتوسط.


وأضاف الوزير أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، تعتمد على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.

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