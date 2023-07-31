الإثنين 31 يوليو 2023
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مصر

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة ادبي وعلمي

جريدة الدستور

مؤشرات الحد الأدني تنسيق المرحلة الأولى أدبي وعلمي 2023.. تشكل مؤشرات تنسيق الثانوية العامة أدبي وعلمي اهتمامًا كبيرًا لدى طلاب الثانوية العامة 2023 المتطلعين للالتحاق بالجامعات، خاصة بعد ظهور النتيجة، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

تنسيق المرحلة الأولى 2023 أدبي وعلمي

بناءً على أداء الطلاب في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي والنسب التي تعتمدها وزارة التعليم في تنسيق الكليات، يتوقع أن تكون حدود تنسيق الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية مماثلة أو قريبة من المستوى الحالي، إذا بقيت نسبة النجاح العامة للطلاب في امتحانات الثانوية العامة كما هي، ومن المحتمل أن تكون الحدود الدنيا لتنسيق هذه الشعبة في نفس نطاق النتائج الحالية.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 

كلية اقتصاد وعلوم سياسية – القاهرة 359.0
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – الإسكندرية 352.0
كلية ألسن – كفر الشيخ 350.0
كلية سياسة واقتصاد – السويس 349.0
كلية سياسة واقتصاد – بني سويف 344.0
كلية ألسن – قناة السويس بالإسماعيلية 341.0
كلية ألسن – عين شمس 340.0
كلية إعلام – القاهرة 339.0
كلية ألسن – الفيوم 339.0
كلية إعلام – المنوفية 336.0
كلية ألسن – بني سويف 335.0
كلية ألسن – جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0
كلية ألسن – المنيا 333.0
كلية ألسن – أسوان 333.0
كلية آثار – الزقازيق بصان الحجر 332.0
كلية تجارة – الزقازيق 314.0
كلية تجارة – العريش 311.0
كلية تجارة – دمياط 308.0
كلية تجارة – قناة السويس بالإسماعيلية 303.0
كلية تجارة – طنطا 303.0
كلية تجارة – بور سعيد 301.0
كلية تجارة – بنها 299.0
كلية تجارة – القاهرة 299.0
كلية تجارة – دمنهور 299.0
كلية تجارة – الإسكندرية 299.0
كلية تجارة – المنوفية بشبين الكوم 297.0
كلية تجارة وإدارة أعمال – حلوان 297.0
كلية تجارة – سوهاج 297.0
كلية تجارة – جنوب الوادي 296.0
كلية تجارة – عين شمس 296.0
كلية تجارة – بني سويف 295.0
كلية تجارة – انتساب موجه المنصورة 295.0
كلية تجارة – السويس 294.0
كلية تجارة – أسوان 293.0
كلية تجارة – أسيوط 293.0
كلية تجارة – مدينة السادات 292.0

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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي علوم


كلية طب المنصورة 387
كلية الطب سوهاج 386
كلية هندسة بترول وتعدين 386
كلية طب الإسكندرية 382
كلية طب طنطا 383
كلية طب أسنان المنصورة 382
كلية طب الزقازيق 385
كلية طب القاهرة 381
كلية طب بورسعيد 381
كلية طب عين شمس 380
كلية طب الفيوم 377
كلية طب أسنان الإسكندرية 376
كلية طب أسنان المنيا 375
كلية طب أسوان 376


مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

كلية هندسة بترول وتعدين – جامعة السويس 386.0
كلية الهندسة – جامعة القاهرة 366.0
كلية الهندسة – جامعة المنصورة 366.0
كلية الهندسة – جامعة الزقازيق 363.0
كلية الهندسة – جامعة دمياط 362.0
كلية الهندسة – جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0
كلية الهندسة – جامعة عين شمس 361.0
كلية الهندسة – جامعة بور سعيد 359.0
كلية الهندسة – جامعة طنطا 358.0
كلية الهندسة – جامعة كفر الشيخ 355.0
كلية هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0
كلية الهندسة – جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0
كلية الهندسة – جامعة دمنهور 354.0
كلية الهندسة – جامعة بنها بشبرا 353.0
كلية الهندسة – جامعة بنها 353.0
كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية 353.0
كلية الهندسة – جامعة السويس 352.0
كلية الهندسة – جامعة حلوان 352.0
كلية الهندسة – جامعة حلوان بالمطرية 350.0
كلية الهندسة – جامعة سوهاج 350.0
كلية الهندسة – جامعة الفيوم 348.0
كلية الهندسة – جامعة أسوان 347.0
كلية الهندسة – جامعة بني سويف 346.0
كلية الهندسة – جامعة المنيا 345.0
كلية الهندسة – جامعة جنوب الوادي 344.0
كلية الهندسة – جامعة أسيوط 344.0
كلية هندسة الطاقة – جامعة أسوان 343.0

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من هنا.

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