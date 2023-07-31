"ذبح ومية نار".. رفض زوجها عودتها لطليقها فانتقما منه بطريقة بشعة (صور)

"وما الحب إلا للحبيب الأول".. بيت شعر قررت "إيمان" العمل به على أرض الواقع فبعدما طلقت من زوجها وتزوجت من آخر لعب الشيطان برأسها عندما تواصلت مع طليقها مرة أخرى وطلب منها العودة إليه إلا أن العاقبة الوحيدة كانت زوجها الجديد لتقرر إزالتها بلا رجعة.

في قرية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، عثر الأهالي على جثة أربعيني مشوه الوجه مصابا بجرح غائر في الرقبة أسال الدماء على ملابسه بالكامل، وفور إبلاغ الشرطة وانتقالهم لمسرح الجريمة بدأت مناقشة الأهالي لمحاولة التعرف على جسد القتيل بسبب تشوه ملامحه التي رجح الضباط أنها ناتجة عن سكب مادة كاوية عليه لإخفاء هويته.

المواصفات الجسدية لجثة القتيل وملابسه، توافقت مع مواصفات "معوض ربيع" سائق الميكروباص الذي اختفى من القرية قبل أيام لتتجه جهود البحث ناحيته، وبالفعل تم التوصل لهويته وأعلن الأهالي في البلدة بأكملها: "عم معوض اتقتل".

فريق البحث الذي شكلته قيادات أمن بني سويف نجحت في حل اللغز بسلاسة بعدما تبين ارتباك زوجة المجني عليه أثناء استجوابها مع ملاحظة الضباط آثار دماء في المنزل لم تتمكن الزوجة من إخفائها وبمواجهتها بتلك الأدلة انهارت واعترفت بأنها قتلت زوجها بمعاونة طليقها مرددة: "كنت عايزة ارجع لطليقي وجوزي رفض افتكرني بهزر قررنا نخلص منه".

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، في كشف غموض واقعة العثور على جثة رجل مصابا بطعنة في الرقبة، خلال اليومين الماضيين، والقبض على الجناة مرتكبي الجريمة، وتبين أن الزوجة وتدعى "إيمان" وطليقها "محمد" وراء ارتكاب الواقعة، حيث تمكنت قوات الأمن بمركز الفشن، من القبض على زوجة المجنى عليه وطليقها، لقيامها بالتخلص من الزوج.

وقامت الزوجة وطليقها بإحضار آلة حادة، والإقدام على التخلص من زوجها بالطعن في رقبته، وإلقاء مياه نار على وجهه لإخفاء ملامحه حتى تصعب المهمة على رجال الشرطة بالتعرف على هويته وعدم كشف جريمتهما.

وسط حراسة أمنية مشددة خشية الفتك بالمتهمة من أسرة المجني عليه، اصطحبت النيابة العامة الزوجة المتهمة لتمثيل جريمتها في مسرح الحادث برفقة طليقها المتهم الثاني وسردا أمام محقق النيابة وضباط المباحث ما ارتكباه بحق الزوج من مغافلته وغرس سكين في رقبته حتى يضمنا موته من ضربة واحدة ثم سكب مادة كاوية "مية نار" على وجهه لطمس ملامحه نهائيا ثم تخلصا منه بعد هدوء حركة المارة بالشارع حيث حملا الجثة وألقياها بالشارع حتى عثر عليه الاهالي وادعت الزوجة صدمتها ومثلت الانهيار حتى تبعد عنها الشبهة.

النيابة العامة سجلت اعترافات المتهمين بالصوت والصورة وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات مدها قاضي المعارضات لـ15 يوما.

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