الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات العثور على جثة غريق في النيل بأطفيح

جثة غريق
جثة غريق

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثمان شاب تعرض للغرق بمياه النيل في منطقة أطفيح بالجيزة.

وكان مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بغرق شخص في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

 وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لأحد الأشخاص، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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