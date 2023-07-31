إصابة 4 فى انقلاب "توكتوك" بالقاهرة

أصيب 4 أشخاص في حادث سير مروري، بسبب انقلاب دراجة نارية "توكتوك"، في منطقة السلام بالقاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثلوا للشفاء، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري انقلاب دراجة نارية "توكتوك"، في منطقة السلام، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، وكذلك ونش لنقل الدراجة النارية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.