"الوزراء" يعلن موعد قطع الكهرباء فى أسوان

أعلن مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، فى محافظة أسوان بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان له أن خطة تخفيف الأحمال فى محافظة أسوان، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

ورصدت الدستور المناطق التي سيتم تخفيف أحمال الكهرباء بها من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء.

موعد الفصل من الساعة (12) إلى الساعة (13)

كوبري سوق القش - منطقة الامبركاب خور عواضة خلف المعهد الأزهري منطقة الحكماب - منطقة الزيداب - عمارات الصفوة عزبة الوادي

السيل - الريفي طريق السماد منطقة أبناء سوهاج

عمارات الطيران - عزبة - الحدود عمارات-السيل - منطقة الشيخ هارون

شارع بشيربيك ابتداءً من مقلى البلم ثم ينحرف إلى شارع باتريس لمومبا ومنطقة الأحمدية ومنطقة منشية النوبة

منطقة الطابية ابتداء من مركز شباب بدر ومنطقة القضبي والكيلاني قرية أبوسمبل - قرية قسطل - قرية توماس وعافية

قرية السلسلة . بحرى - قرية السلسلة قبلى - قرية السلسلة شرق - قرية الرضوان - قرية الحروبة - عزبة ابو رواى

قرية بلانة 1 - قرية بلانة 2 - قرية بلانة 3

شارع شرق البندر ابتداء من مول جابر عوض حتى وجمعية الشيخ صالح حتى عمارة الدرنكاوى ومنطقة عباس فريد كلها

ابتداء من مقام الشيخ ماهر ومنطقة سوق الخميس

مناطق منطقة البوستة والمحطة وعزبة الواحي والريفية

مناطق شارع صلاح سالم - عزبة حجاجي - النجاجرة شرق - مطار دراو - كوم امبو قبلی

عمرو بن العاص - الشهامة - الأشراف

المرحلة الأولى ابني بيتك

المرحلة الثانية ابني بيتك

مرحلة أولى وثانية إسكان متوسط - الحي النوبي

مرحلة أولى وثانية إسكان متوسط

الجزء الغربي من نجع الشيخ محمد - نجع البليدة - نجع البسيون

قرية ادندان ومرشحات بلانة ومرشح ادندان

قرية توشكى شرق - قرية توشكى غرب

قري كوم امبو

قرية عرب كيما - قرية الرغامة غرب - الجزء الشرقي من الرغامة البلد

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