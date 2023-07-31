الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 فى تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق صلاح سالم

تصادم سيارة
تصادم سيارة

أصبب 3 بكدمات وجروح متفرقة في الجسد في تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية، على طريق صلاح سالم بالقاهرة الجديدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من الخدمات المُعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق صلاح سالم بالقاهرة الجديدة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة في الجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن الدفع بونش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على سبب وقوع الحادث.

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان