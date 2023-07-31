الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحكم على شخصين بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى 13 أغسطس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 13 أغسطس للنطق بالحكم، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.

كان قد نجح رجال المباحث في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبصحبته شخص آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية- أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

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