عرض خاص للفيلم السينمائي "5 جولات" منتصف أغسطس المقبل

تقيم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "5 جولات" عرضا خاصا للفيلم منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك قبل طرح الفيلم بشكل رسمي بدور العرض السينمائي في مصر يوم 16 أغسطس.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم مؤخرا، "التريلر" النهائي لفيلم خمس جولات ، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 16 أغسطس المقبل،وظهر في بدايته النجم ماجد المصري وهو يعنف كل من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخللهم غموض كبير في ظهور أرسينك، وعفاف رشاد.

وتفاعل الجمهور مع "التريلر" النهائي، حيث تشوق العديد منهم للفيلم ومشاهداته في السينمات فور طرحه يوم 16 أغسطس المقبل

وطرحت الشركة أيضا البوستر الدعائي للعمل في إطار الحملة الدعائية له، وظهر فيه النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي و نور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.

وكانت الشركة المنتجة طرحت البوستر والإعلان التشويقي الأول منذ أشهر ، استعدادًا لطرحه في عيد الفطر الماضي، إلا أنها استقرت على عرضه في الإجازة الصيفية الحالية، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة MMA والراب.

- قصة وأحداث الفيلم

ويعتبر فيلم خمس جولات هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

والفيلم من بطولة النجم ماجد المصري وآدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.



https://youtu.be/aMrAJdWaRXM