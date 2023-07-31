الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة ستشوان الصينية لتوطيد العلاقات الثنائية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة ستشوان الصينية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، ووفدًا من مقاطعة ستشوان الصينية على رأسهم ليو بينغ، نائب مدير كونغرس بستشوان، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وليو فاي عمدة مقاطعة رويرغاي بستشوان، وجين تيانجيانغ عمدة مقاطعة لي بستشوان، وتانغ يوانى عمدة مقاطعة ماو بستشوان، ولي ويرون عمدة مقاطعة جيوزايجو بستشوان، وزو جون مدير عام مكتب الشئون الخارجية أبا بستشوان.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بوفد مقاطعة ستشوان في الإسكندرية، وقدم الشكر لهم على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة للمقاطعة، وأكد "الشريف" أن مصر والصين تربطهما علاقات طيبة وقوية منذ سنوات، كما أن البلدين لهما حضارة عريقة امتدت جذورها لسنوات، وأن هناك العديد والعديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وقد دعا المحافظ الوفد لزيارة الأماكن الأثرية والسياحة بالإسكندرية.

ومن جانبهم؛ أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة الإسكندرية ورغبتهم في زيارة الكثير من المناطق الأثرية والتاريخية بها، حيث قاموا بزيارة قلعة قايتباى وأثارت إعجابهم كثيرًا، وأشاروا إلى أن مقاطعة ستشوان بها العديد من عوامل الجذب السياحي وخاصة أن بها منطقة "أبا" التي تقع غرب مقاطعة ستشوان وهي مدينة خضراء وتتميز بالطبيعة الساحرة.

IMG-20230731-WA0046
IMG-20230731-WA0046
IMG-20230731-WA0047
IMG-20230731-WA0047
IMG-20230731-WA0045
IMG-20230731-WA0045
IMG-20230731-WA0044
IMG-20230731-WA0044
الإسكندرية قنصل عام الصين بالإسكندرية وفد من مقاطعة ستشوان الصينية مصر و الصين زيارة الإسكندرية

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان