محافظ الإسكندرية يستقبل وفد مقاطعة ستشوان الصينية لتوطيد العلاقات الثنائية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، يانج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، ووفدًا من مقاطعة ستشوان الصينية على رأسهم ليو بينغ، نائب مدير كونغرس بستشوان، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وليو فاي عمدة مقاطعة رويرغاي بستشوان، وجين تيانجيانغ عمدة مقاطعة لي بستشوان، وتانغ يوانى عمدة مقاطعة ماو بستشوان، ولي ويرون عمدة مقاطعة جيوزايجو بستشوان، وزو جون مدير عام مكتب الشئون الخارجية أبا بستشوان.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بوفد مقاطعة ستشوان في الإسكندرية، وقدم الشكر لهم على حفاوة الاستقبال خلال زيارته الأخيرة للمقاطعة، وأكد "الشريف" أن مصر والصين تربطهما علاقات طيبة وقوية منذ سنوات، كما أن البلدين لهما حضارة عريقة امتدت جذورها لسنوات، وأن هناك العديد والعديد من المجالات التى يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وقد دعا المحافظ الوفد لزيارة الأماكن الأثرية والسياحة بالإسكندرية.

ومن جانبهم؛ أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة الإسكندرية ورغبتهم في زيارة الكثير من المناطق الأثرية والتاريخية بها، حيث قاموا بزيارة قلعة قايتباى وأثارت إعجابهم كثيرًا، وأشاروا إلى أن مقاطعة ستشوان بها العديد من عوامل الجذب السياحي وخاصة أن بها منطقة "أبا" التي تقع غرب مقاطعة ستشوان وهي مدينة خضراء وتتميز بالطبيعة الساحرة.

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