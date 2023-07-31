الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تُلزم بعض الشركات المقيدة بالإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ألزمت إدارة البورصة الشركات المقيدة لديها بضرورة الإفصاح عند الأحداث الجوهرية لديها باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقالت البورصة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه تقرر إلزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنيّ مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أن الشركات التى ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تتخذ ما يلزم لإعداد كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3 أغسطس 2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد المرعية، وذلك التزاما بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

جاء ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح عن الشركات المقيدة، بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.

ادارة البورصة المصرية الشركات المقيدة الافصاح عند الاحداث الجوهرية باللغتين الانجليزية و العربية إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية الشركات التى ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية إعداد كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3-أغسطس-2023

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