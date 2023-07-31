البورصة تُلزم بعض الشركات المقيدة بالإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية

ألزمت إدارة البورصة الشركات المقيدة لديها بضرورة الإفصاح عند الأحداث الجوهرية لديها باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقالت البورصة، في بيان، اليوم الإثنين، إنه تقرر إلزام الشركات المقيدة التي تبلغ إيراداتها السنوية اثنيّ مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة بكافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أن الشركات التى ينطبق عليها هذا الشرط بأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تتخذ ما يلزم لإعداد كافة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية بدءا من 3 أغسطس 2023، مع العمل على إعداد وإرسال القوائم المالية باللغتين العربية والإنجليزية وفقا للقواعد المرعية، وذلك التزاما بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.

جاء ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح عن الشركات المقيدة، بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال، ورغبة منها في تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية بما يضمن له معاملة عادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.