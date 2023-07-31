إصابة أردا جولر تُهدد ظهوره مع ريال مدريد في الموسم الجديد

تلقى نادي ريال مدريد الإسبانية خبرًا سيئًا بشأن لاعبيه التركي أردا جولر، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق في الصيف الحالي.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن تعاقده مع أردا جولر، قادمًا من صفوف فناربخشة التركي، في صيف 2023 الحالي، بعقد لمدة 6 مواسم مقبلة.

وتمت صفقة اتقال أردا جولر إلى ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 20% شرط بيع مستقبلى وإضافات مع الضرائب تصل إلى 10 ملايين يورو.

ريال مدريد يتلقى صدمة بشأن إصابة أردا جولر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أردا جولر يعاني من الغضروف المفصلي في الركبة، الأمر الذي يُهدد ظهوره مع ريال مدريد في الموسم الجديد 2023-2024.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن أردا جولر يُسابق الزمن للعودة إلى تدريبات ريال مدريد، ولكنه قد يغيب عن أول مباراتين في الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد، والتي ستكون أمام أتلتيك بيلباو وألميريا.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أنه في حال عدم تعافي جولر من إصابته، فقد يضطر إلى الخضوع لعملية جراحية، وفي هذه الحالة فإنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى خمس أشهر.

وأضافت التقارير الصحفية، أن ريال مدريد ينتظر معرفة موقف أردا جولر، ففي حال خضوعه لعملية جراحية، لن يتم تسجيله في قائمة الفريق بالدوري الإسباني خلال الموسم الجديد.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، بأنه سيتم تأجيل تسجيل أردا جولر، صاحب الـ18 عامًا، في قائمة ريال مدريد في فترة الميركاتو الشتوي باعتباره لاعبًا جديدًا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023-2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 11 أغسطس المقبل.

يذكر أن فريق ريال مدريد قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة وحامل اللقب برصيد 88 نقطة.