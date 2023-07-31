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تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وكيفية حساب النسبة المئوية

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يكثر البحث خلال الساعات الماضية بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وكيفية حساب النسبة المئوية، فى هذا السياق تنشر “الدستور” خلال السطور التالية كل شيء عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وكيفية حساب النسبة المئوية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث تم اعتمادها رسميًا مؤتمر صحفى يرأسه وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة صباح اليوم الاثنين.

كيفية حساب النسبة المئوية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، ويمكنك كطالب احتساب نتيجة الثانوية العامة 2023 والنسبة المئوية الخاصة بها من خلال هذه الطريقة : يقوم الطالب بقسمة مجموعه فى نتيجة الثانوية العامة 2023 ثم يقوم بضربها فى 100، على سبيل المثال إذا حصل الطالب على 310 يتم قسمة 310 على مجموع درجات الثانوية العامة 410 ثم تقوم بضرب الناتج فى 100 وهنا سوف تظهر النسبة المئوية التي حصل عليها فى نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكنك الحصول على النتيجة من رابط الدستور وهو (من هنا)

 

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