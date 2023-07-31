النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق 6 طوابق بعقار فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة عقار نشب به حريق، مما أسفر عن التهام النيران 6 طوابق فيما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 14 شخصا.

كان قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وامتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ، وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم.

ونجحت القوات فى إنقاذ 3 أشخاص، منهم سيدة مسنة من قاطني الطابق الخامس، وكذا إنقاذ 11 شخصا من قاطني الطابق السابع والثامن.

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان أهالي المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.