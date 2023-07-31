الخميس.. فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تظلمات الثانوية العامة 2023 ستبدأ الخميس القادم، وسيتم تحميل أوراق الطلاب المتظلمين على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 حتى يتم العمل بشفافية مطلقة ويتأكد كل طالب من أوراقه ومن حصوله على حقه كاملا.

وقال «حجازى» إن شرائح ومجاميع الثانوية العامة متزنة، كما تمت إعادة تصحيح بعض أوراق الإجابات الخاصة ببعض اللجان لضمان الشفافية والنزاهة وكل طالب يحصل على حقه.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات والإجراءات تمت بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف أن هناك كاميرات مراقبة بلجان الثانوية العامة ويتم التواصل معهم بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، موضحا أنه تم إلغاء كل تحويلات طلاب الثانوية العامة للجان معينة كما تم تغيير رؤساء اللجان بشكل مستمر.

وأكد أن نتيجة الثانوية العامة متزنة ومعبرة عن مستوى الطلاب وتتميز بالعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرا إلى أنه كان يتم تغيير رؤساء اللجان بشكل يومى أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة.