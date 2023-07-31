ضبط 21 قضية متنوعة و1762 مخالفة مرورية عبر المنافذ

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية والقائمين عليها والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، قضيتين تهريب أدوية، و1762 مخالفات مرورية و281 حكمًا قضائيًا، و19 قضية في مجال الأمن العام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.