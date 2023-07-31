المشدد 3 سنوات لمتهمة باختلاس مليون جنيه من محل عملها بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، موظفة لإدانتها باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من محل عملها بمنطقة قصر النيل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامها برد المبلغ والمصاريف الجنائية.

جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة، في اختلاسها في دائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، مبلغا ماليا من محل عملها قدره مليون جنيه، وذلك من خلال الاستيلاء على الأموال وأخذها لنفسها دون وجه حق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد اختلاس المتهمة مبلغا ماليا قدره مليون جنيه من محل عملها بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات جرى القبض على المتهمة، واعترفت بتفاصيل الواقعة وحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة ونسبت لها تهمة اختلاس مبلغ مالي، وجرى إحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.