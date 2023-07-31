الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مدرسة دولية بالتجمع

حريق
حريق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير المعمل الجنائي لتحديد سبب حريق نشب داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وأشارت التحريات، إلى أن الحريق نشب بكرفان خشبي أعلى سطح المدرسة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من إخماد حريق نشب داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة دولية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

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