وزير التعليم: نسبة النجاح للبنين فى الثانوية أكثر من البنات.. و118 ألف طالب لديهم دور ثان

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

وأضاف أن نسبة النجاح في البنين 80% مقابل 77%؜ للبنات، وأن عدد الطلاب الذين لديهم دور ثان 118.605 ألف طالب في حين إن عدد الناجحين 598.723 طالب.

ويشارك أوائل الثانوية العامة 2023 في حضور المؤتمر الصحفى للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.