ديمبلي يصل الدمام تمهيدًا للانضمام إلى الاتفاق السعودي (صور)

وصل المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي، صباح اليوم، إلى مدينة الدمام، من أجل الانضمام إلى صفوف فريقه الاتفاق السعودي، الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي الاتفاق، صورًا لوصول اللاعب إلى الدمام، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، علق عليها:"نورت الدار يا موسى".

وكان نادي الاتفاق، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، تعاقده رسميًا مع موسى ديمبلي، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

ولعب ديمبلي- البالغ من العمر 27 عامًا – مع ليون منذ أغسطس عام 2018، حيث شارك مع الفريق في 172 مباراة، سجل خلالها 70 هدفًا.

ويعد موسى ديمبلي، ثالث تعاقدات نادي الاتفاق، على صعيد الأجانب، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، قادمًا من ليفربول، والمدافع الأسكتلندي جاك هندري، قادمًا كلوب بروج البلجيكي.

يذكر أن نادي الاتفاق، قد أعلن في وقت سابق، تعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعقد يمتد حتى 2025.