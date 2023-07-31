الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: "اتركوا أولادكم يدرسوا اللى هم بيحبوه"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنأ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بنهاية ماراثون الثانوية، متمنيًا لهم رحلة موفقة فى الحياة الجامعية.

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "اتركوا أولادكم يدرسوا اللى هم بيحبوه".

كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضًا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحًا أن "منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 ألف طالب وطالبة، ولو حدث أى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة".


واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس، نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيًا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيًا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

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